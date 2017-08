Firefox 55, supporto WebVR e prestazioni migliori

Luca Colantuoni,

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 55 per Windows, macOS, Linux e Android. Con la versione desktop sono state introdotte diverse novità, tra cui il supporto per WebVR, l’opzione che consente di migliorare le prestazioni del browser e la possibilità di salvare screenshot delle pagine web. L’unica funzionalità prevista per il sistema operativo Google è l’ordinamento delle schede aperte.

Mozilla ha mantenuto la promessa fatta all’inizio di giugno: tutti gli utenti in possesso di un visore per la realtà virtuale possono sfruttare la versione Windows di Firefox 55 per visualizzare contenuti VR. La fondazione ha lavorato insieme ai suoi partner (HTC e Oculus) per creare uno standard open che, in abbinamento a WebGL, trasforma il browser in una piattaforma VR. In futuro verrà aggiunto anche il supporto per Google Daydream View, Samsung Gear VR e Microsoft HoloLens.

Altrettanto importanti sono le novità relative alle prestazioni. La nuova sezione Performance nelle Opzioni permette di scegliere le impostazioni suggerite oppure l’accelerazione hardware e il numero massimo di processi per i contenuti, in modo da velocizzare il caricamento delle pagine e lo switch tra le schede. Solo su Windows 10 Anniversary Edition è possibile attivare la decodifica hardware per VP9. Mozilla ha inoltre migliorato i suggerimenti nella barra degli indirizzi. Quando l’utente digita il nome di un sito, Firefox darà sempre precedente alla versione HTTPS per motivi di sicurezza.

Alcuni utente vedranno nella barra degli strumenti il pulsante che consente di catturare uno screenshot dell’area visibile, dell’area selezionata o dell’intera pagina che può essere salvato localmente o sul cloud (dove verrà conservata per due settimane). Su tutti i computer con almeno 2 GB di RAM verrà scaricata la versione a 64 bit di Firefox, ma è sempre disponibile la versione a 32 bit.