Q Venture e Q Explorist, nuovi smartwatch Fossil

Luca Colantuoni,

Fossil aveva promesso il lancio di oltre 300 smartwatch nel corso del 2017, includendo quelli prodotti e venduti con altri marchi, come il recente Emporio Armani. Nel catalogo dell’azienda statunitense arrivano ora i nuovi Q Venture e Q Explorist, modelli di terza generazione basati su Android Wear 2.0.

LG Watch Style e Watch Sport sono stati i primi smartwatch con la versione più recente del sistema operativo Google, annunciata all’inizio di febbraio. Da allora sono arrivati sul mercato i modelli di vari produttori, il più attivo dei quali è proprio Fossil con la sua serie Q. I nuovi Q Venture e Q Explorist si differenziano unicamente per le dimensioni e l’estetica.

Il Q Venture possiede una cassa in acciaio inossidabile larga 42 millimetri e spessa 12 millimetri con un solo pulsante sul lato destro. Il cinturino intercambiabile (acciaio o pelle) è largo 18 millimetri. Il Q Explorist è invece leggermente più grande (diametro di 44 millimetri e cinturino da 22 millimetri) e sul lato destro ci sono tre pulsanti. Entrambi sono resistenti all’acqua (certificazione IP67) e integrano un processore Snapdragon Wear 2100, affiancato da 512 MB di RAM e 4 GB di storage.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n e Bluetooth 4.1. Sono inoltre presenti il sensore di luminosità, il giroscopio e l’accelerometro. La batteria supporta la ricarica wireless e offre un’autonomia fino a 24 ore. Gli smartwatch includono funzioni da fitness tracker (distanza, numero di passi e calorie bruciate) e mostrano le notifiche per chiamate, email, SMS ed eventi in calendario. Il Q Venture è disponibile in quattro colori, mentre il Q Explorist in cinque colori. I prezzi sono 279,00 euro per i modelli con cinturino in pelle e 299,00 euro per quelli con cinturino in acciaio.