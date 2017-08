Intel Core X-Series, le specifiche complete

Luca Colantuoni,

Intel aveva annunciato al Computex 2017 la nuova famiglia di processori Core X-Series indirizzata alle piattaforme HEDT (High-End Desktop). I primi modelli con 4/6/8/10 core, dei quali erano state divulgate le specifiche, sono in vendita dal 26 giugno. Il chipmaker di Santa Clara ha ora fornito tutte le informazioni sui rimanenti modelli con 12/14/16/18 core.

I Core X-Series sono stati progettati per soddisfare le esigenze degli utenti che cercano la massima potenza di calcolo in diversi settori, tra cui lo sviluppo di giochi, la creazione di contenuti e la realtà virtuale. L’elevato numero di core e il supporto per il multithreading consente di incrementare le prestazioni fino al 30% rispetto alla precedente generazione. Grazie alle numerose linee PCI Express 3.0 (fino a 68) è possibile utilizzare quattro schede video di fascia alta, veloci SSD e le migliori soluzioni esterne Thunderbolt 3.

Tutti i processori possono essere installati su schede madri con socket LGA 2066 e chipset X299. I quattro modelli, basati sull’architettura Skylake-X, si differenziano in base alla frequenza di clock, alla quantità di cache L3, al valore di TDP e ovviamente al prezzo. Il primo ad arrivare sul mercato (18 agosto) è il Core i9-7920X (12 core/24 thread) funzionante a 2,9 GHz (4,4 GHz con Turbo Boost Max). Dal 25 settembre saranno disponibili i Core i9-7940X (14 core/28 thread a 3,1 GHz), Core i9-7960X (16 core/32 thread a 2,8 GHz) e Core i9-7980XE (18 core/36 thread a 2,6 GHz).

I prezzi sono, rispettivamente, 1.199, 1.399, 1.699 e 1.999 dollari. A titolo di confronto, il più potente processore AMD Ryzen Threadripper (modello 1950X) costa solo 999 dollari.