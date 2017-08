LG V30 mostrato in alcuni video promozionali

Luca Colantuoni,

Lo smartphone del produttore coreano verrà presentato ufficialmente il 31 agosto all’IFA 2017 di Berlino. Grazie agli utenti che hanno pubblicato alcuni video promozionali sulla piattaforma di HitRecord è possibile vedere il reale aspetto del nuovo LG V30. Gli screenshot scattati prima della rimozione dei video confermano lo schermo Full Vision e l’eliminazione del display secondario.

Fin dal primo modello della serie (LG V10), il produttore coreano ha avviato una collaborazione con HitRecord, l’azienda fondata dall’attore Joseph Gordon-Levitt che organizza una competizione annuale tra utenti creativi. Alcuni di essi, per errore, hanno pubblicato sulla piattaforma brevi video che mostrano proprio il nuovo LG V30. Come si può vedere dalle immagini, il dispositivo possiede un design simile al G6 con un display Full Vision da 6 pollici (2880×1440 pixel). La principale differenza è il tipo di pannello: OLED invece di LCD.

L’ampia area di visualizzazione ha reso superfluo lo schermo secondario, caratteristica unica dei precedenti V10 e V20. LG ha inoltre utilizzato un telaio unibody in alluminio e vetro, quindi la cover posteriore e la batteria non possono essere rimossi. Si nota inoltre la dual camera, il flash LED, l’autofocus laser e il lettore di impronte digitale.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore Snapdragon 835, 4 o 6 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 millimetri. Il V30 è uno smartphone multimediale, quindi gli utenti troveranno sicuramente la stabilizzazione video e l’audio Hi-Fi. Il sistema operativo sarà certamente Android Nougat. L’arrivo sul mercato coreano è previsto per il 15 settembre. In Europa è atteso per il 28 settembre.