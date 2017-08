Samsung TV Plus arriva in Italia

Cristiano Ghidotti,

Samsung annuncia oggi l’arrivo di TV Plus in Europa, un servizio premium destinato alle sue Smart TV che offre l’accesso a un catalogo di contenuti a risoluzione Ultra HD e in modalità HDR. Il debutto odierno interessa anche l’Italia, oltre alla Francia, la Spagna e il Regno Unito. In Germania è già presente dall’inizio dell’anno.

L’integrazione avviene nell’interfaccia equipaggiata dai televisori del gruppo, rendendo così l’accesso on demand a film e serie TV del tutto immediato, attraverso la connessione Internet domestica. Le pellicole sono divise in tre categorie: Nuovi arrivi, Famiglia e UHD. La prima include ovviamente gli elementi distribuiti più di recente sulla piattaforma (nelle ultime sei-otto settimane), la seconda quelli destinati a tutta la famiglia e i film di maggior successo, mentre la terza mette in evidenza quelli con supporto al 4K.

L’iniziativa è messa in campo grazie alla collaborazione di Samsung con Rakuten TV, che offre film come Passengers, Moneyball e Hotel Transylvania. Queste le parole di Heeman Lee, Vice President della divisione Visual Display Business di Samsung Electronics.

Il nostro obiettivo è quello di creare tecnologie innovative e di valore per semplificare la vita dei nostri clienti e renderla più piacevole quando si tratta di guardare i loro contenuti preferiti. Con l’espansione europea di TV Plus siam felici di poter fornire ad ancora più persone l’accesso a film in qualità Ultra HD e HDR.

Il debutto di TV Plus risale al 2015, con il lancio avvenuto in un primo momento solo in Corea del Sud, per poi raggiungere il Nord America e il Sudest Asiatico. Nel gennaio di quest’anno il primo paese europeo a ricevere l’accesso alla piattaforma di streaming, la Germania, prima del rollout odierno. Negli USA si contano oltre 8.900 titoli, molti dei quali distribuiti in partnership con BBC (come i documentari Planet Earth). Anche per l’Europa e per l’Italia è prevista una costante espansione del catalogo.