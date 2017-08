Sharp Aquos S2, design tri-bezel e dual camera

Luca Colantuoni,

Come anticipato qualche giorno fa, Sharp ha annunciato il nuovo Aquos S2, uno smartphone di fascia medio-alta con un design molto interessante, simile a quello dell’Essential Phone. Il produttore giapponese distribuirà lo smartphone in Cina e, al momento, non ci sono informazioni sull’eventuale arrivo in Europa (ma le probabilità sono molto basse).

Lo Sharp Aquos S2 possiede uno schermo IGZO da 5,5 pollici con risoluzione full HD+ (2040×1080 pixel) e rapporto di aspetto 17:9. Il produttore usa il termine “tri-bezel” per indicare lo spessore ridotto delle cornici su tre lati. La cornice inferiore ha invece uno spessore maggiore, in quanto è presente il pulsante Home che nasconde il lettore di impronte digitali. Nella parte superiore si vede il piccolo foro nel display per la fotocamera frontale, ottenuto grazie all’uso della tecnologia FFD (Free Form Display).

Lo Sharp Aquos S2 verrà offerto in due configurazioni hardware. La Standard Edition integra un processore octa core Snapdragon 630, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. La Limited Edition integra invece un processore octa core Snapdragon 660, 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Le altre specifiche sono identiche: doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con apertura f/1.75, flash LED dual tone e PDAF, fotocamera frontale da 8 megapixel con apertura f/2.0, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE.

Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, lo slot ibrido dual SIM e la batteria da 3.020 mAh con supporto per la ricarica rapida Quick Charge 3.0. Il sistema operativo installato è Android 7.1.1 Nougat con interfaccia Smile UX e assistente RoboS. Lo smartphone verrà offerto in quattro colori: bianco, nero, blu e verde. I prezzi sono 2.499 yuan (Standard Edition) e 3.499 yuan (Limited Edition).