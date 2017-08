Xbox One, le novità dell’aggiornamento autunnale

Filippo Vendrame,

In questi mesi si è fatto un gran parlare delle novità di Windows 10 Fall Creators Update, il prossimo step di Windows 10 che arriverà su tutti i PC verso la fine di settembre. Adesso, Microsoft ha condiviso anche le novità che arriveranno sulla sua console Xbox One attraverso il medesimo aggiornamento. Questo nuovo step per la piattaforma della console Xbox One è stato progettato per rendere l’esperienza di gioco Xbox più divertente, personalizzata e social.

Questo aggiornamento arriverà per tutti gli utenti in possesso della console Xbox One nel periodo autunnale, ma gli iscritti al programma Insider, che hanno scelto l’Alpha Ring, possono già scaricarlo per testarlo. La prima novità riguarda la personalizzazione della Home, cioè della schermata principale della dashboard. La schermata Home, adesso, è completamente personalizzabile per consentire agli utenti di collocare tutti gli elementi che desiderano trovare. Per esempio, gli utenti potranno aggiungere alla Home il gioco proferito o un amico, selezionando l’opzione “Aggiungi a Home”. Nei prossimi mesi il livello di personalizzazione crescerà ulteriormente e gli utenti saranno in grado di inserire anche Club, gli Obiettivi, le Attività e tanto altro ancora.

In questo nuovo aggiornamento, Microsoft ha ottimizzato ulteriormente la Guida. La casa di Redmond ha deciso di eliminare le sezioni verticali della Guida. Trattasi dell’area che compare sulla sinistra ogni volta quando si preme il pulsante Xbox sul controller. Adesso, cliccandolo, compariranno delle Tab orizzontali. La nuova area è stata organizzata per consentire di passare rapidamente da un’app alla’altra.

Importanti novità anche per le Community. Microsoft ha completamente ridisegnato l’area delle Community per poter far comparire un maggiore numero di contenuti, ognuno dei quali potrà, poi, essere approfondito cliccandoci sopra.

Le novità dell’aggiornamento autunnale dell’Xbox One non si fermano qui, ma per il momento queste sono quelle che sono state rese disponibili agli Insider. Altre arriveranno nel corso dello sviluppo dell’update nei prossimi mesi.

In particolare, con questo update il design della dashboard adotterà il nuovo “Fluent Design“.