Acer Chromebook 11 C771, veloce e indistruttibile

Luca Colantuoni,

Acer, partner storico di Google, ha annunciato il nuovo Chromebook 11 C771, un modello chiaramente destinato al settore Education. Il notebook è infatti molto resistente alle cadute, agli urti e all’acqua, quindi è un prodotto ideale per le aule scolastiche. La sua natura “rugged” è tuttavia abbinata ad una discreta dotazione hardware. I Chromebook, molto apprezzati negli Stati Uniti, sono una delle poche tipologie di computer ancora richieste dagli utenti.

Il Chromebook 11 C771 possiede un telaio in plastica con protezioni in gomma negli angoli intorno alla tastiera e allo schermo, resiste alle cadute da un’altezza massima di 122 centimetri e la tastiera continua a funzionare anche se vengono versati 330 millilitri di liquidi. Per questo motivo ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810G. La dotazione hardware comprende un display IPS (touch e non touch) da 11,6 pollici con risoluzione di 1366×768 pixel, processori Intel Core i3/i5 e Celeron di sesta generazione, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash eMMC.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual band. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, card reader microSD, uscita HDMI, webcam HD, microfono, altoparlanti stereo, due porte USB 3.0 e una porta USB Type-C. La batteria integrata nel Chromebook 11 C771 offre un’autonomia fino a 13 ore (12 ore per la versione con display touch). Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS, aggiornato da Google in maniera automatica per garantire sempre la massima sicurezza.

Il modello con processore Intel Celeron 3855U sarà in vendita entro fine mese. I prezzi sono 279,99 dollari (display touch) e 329,99 dollari (display non touch). Le versioni con processori Intel Core i3/i5 arriveranno sul mercato a settembre.