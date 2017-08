Carpool Karaoke: la serie in onda su Apple Music

Cristiano Ghidotti,

La mela morsicata ha mantenuto la promessa formulata nei mesi scorsi: Carpool Karaoke ha fatto il suo debutto ufficiale su Apple Music. I trailer dei primi episodi sono visibili in streaming di seguito. Nei primi ci sono la formazione al completo dei Metallica in auto con il comico Billy Eichner, Alicia Keys e John Legend che condividono un tratto di strada con l’attore e conduttore televisivo James Corden, nonché Will Smith.

Tra le celebrità ingaggiate dal gruppo di Cupertino per la serie figurano anche Queen Latifah, Shakira, Sophie Turner, Trevor Noah, Alicia Keys, Jada Pinkett Smith, John Cena, Shaquille O’Neal, Will Smith e LeBron James. Non solo cantanti, dunque. Nuovi episodi saranno pubblicati il martedì di ogni settimana. Un’iniziativa in linea con Planet of the Apps (un talent show dedicato al mondo degli sviluppatori), messa in campo con il chiaro obiettivo di attirare l’attenzione dei potenziali abbonati, che va ad aggiungersi al vasto catalogo offerto per lo streaming dalla piattaforma Apple Music.

I 16 episodi di Carpool Karaoke hanno una durata di circa 30 minuti ciascuno. È possibile guardarli in oltre 100 paesi di tutto il mondo, Italia compresa, a patto di sottoscrivere un abbonamento premium dal costo mensile di 9,99 euro.

Carpool Karaoke è un’invenzione di James Corden, in onda dal 2015 come sezione ricorrente del suo The Late Late Show. Un format originale e divertente, ben presto diventato virale, tanto da stuzzicare l’interesse di Apple. I primi ospiti a salire sull’auto di Corden e a cantare nelle strade di Los Angeles sono stati Mariah Carey, Jennifer Hudson, Justin Bieber, Iggy Azalea, Rod Stewart (in compagnia di ASAP Rocky) e Stevie Wonder. Per capire la portata del fenomeno è sufficiente pensare che uno spezzone estratto dalla puntata con Adele ha raggiunto i 42 milioni di visualizzazioni in soli cinque giorni.