Galaxy Note 8, display sensibile alla pressione?

Luca Colantuoni,

Anche per il Galaxy Note 8 è stato scelto un Infinity Display con elevato screen-to-body ratio, ma Samsung avrebbe aggiunto una piccola differenza rispetto al Galaxy S8, ovvero il Force Touch o 3D Touch, una tecnologia simile a quella adottata da Apple negli ultimi iPhone. Emergono intanto informazioni sulla possibile data di avvio delle vendite.

In base alle informazioni che circolano da diverse settimane, il Galaxy Note 8 avrà uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9. Il pulsante Home fisico e il lettore di impronte sottostante verranno ovviamente eliminati. Nel Galaxy S8 è presente un pulsante Home virtuale che viene attivato quando l’utente esercita una pressione sullo schermo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea, Samsung potrebbe aggiungere una tecnologia 3D Touch su tutto il display.

L’utente potrà quindi eseguire diverse operazioni in base alla forza applicata. Lo schermo sensibile al livello di pressione potrebbe consentire, ad esempio, la visualizzazione di un menu nascosto con collegamenti diretti a singole funzionalità o sezioni delle app installate. L’uso più ovvio sembra essere l’attivazione degli Air Command, nota caratteristica dei Galaxy Note, accessibile con la stilo S Pen.

Il nuovo phablet verrà annunciato il 23 agosto durante l’evento Unpacked organizzato a New York. Gli utenti coreani potranno ordinarlo dal 1 al 10 settembre. L’inizio delle vendite è previsto per il 15 settembre. L’arrivo sui mercati europei, quindi anche in Italia, è previsto per fine settembre.