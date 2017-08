Instagram testa le dirette con gli amici

Filippo Vendrame,

Instagram continua nel suo progetto di potenziare i servizi video per i suoi iscritti. Il social network fotografico, infatti, ha fatto sapere di aver iniziato a testare un sistema per comunicare in diretta con un amico. In questo modo, le dirette non saranno più a senso unico, con gli utenti che potranno dialogare tra di loro per passare il tempo o per scambiarsi opinioni su qualsiasi avvenimento.

La novità, come evidenziato all’inizio, è al momento in fase di test ed è utilizzabile solamente da una piccola parte degli iscritti. Il rollout globale partirà nei prossimi mesi. I fortunati che potranno provare questa nuova funzionalità di Instagram dovranno procedere in questo modo. Aggiungere un amico ad una diretta Live, infatti, è davvero molto semplice. Tutto quello che dovrà fare l’utente è toccare la nuova icona in basso a destra e poi cliccare “Aggiungi” per invitare una persona tra gli spettatori. Se la persona invitata al Live accetterà, lo schermo si dividerà in due e l’amico sarà visibile direttamente sotto l’immagine dell’iscritto.

Ovviamente, durante il Live è possibile rimuovere la persona scelta e aggiungere qualcun altro in ogni momento. Anche la persona invitata può decidere liberamente di lasciare la diretta quando vuole.

Al termine della diretta, l’utente potrà decidere se condividere il video nelle Storie oppure eliminarlo per non renderlo più disponibile.

Questa novità che dovrebbe migliorare l’interattività tra gli utenti della piattaforma, in realtà non è inedita. Facebook, a maggio, aveva introdotto una funzionalità del tutto simile. Non stupisce, dunque, se anche Instagram, che è di proprietà di Facebook, abbia, adesso, deciso di introdurre questa medesima funzionalità legata ai live video.