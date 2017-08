iPhone 8, 7s e 7s Plus: annuncio a settembre

Luca Colantuoni,

Il nuovo iPhone 8 verrà annunciato a settembre insieme agli iPhone 7s e 7s Plus. Il lancio del modello più atteso non verrà dunque posticipato, come ipotizzato finora, ma il numero di unità che arriveranno sul mercato sarà inizialmente limitato. Nuove immagini dello smartphone confermano intanto l’assenza del Touch ID, la presenza dei sensori per il riconoscimento del volto e la doppia fotocamera posteriore.

In base alle informazioni ricevute dal noto (e affidabile) analista Ming-Chi Kuo di KGI Securities, tutti gli iPhone verranno annunciati durante l’evento previsto per il prossimo mese e arriveranno sul mercato nello stesso momento. A causa della bassa resa produttiva dei pannelli OLED, Apple distribuirà tra 2 e 4 milioni di iPhone 8 nel terzo trimestre, ma il numero salirà fino a 45-50 milioni entro fine anno. La produzione di massa inizierà a metà settembre. Discorso differente per gli altri due modelli, in quanto non ci saranno grandi cambiamenti rispetto agli attuali iPhone 7 e 7 Plus.

Gli iPhone 7s e 7S Plus sono già in produzione. Entro dicembre verranno distribuiti 35-38 milioni di iPhone 7s (4,7 pollici) e 18-20 milioni di iPhone 7s Plus (5,5 pollici). Tutti i nuovi iPhone supporteranno la ricarica rapida, ma gli utenti dovranno acquistare un cavo Lightning-USB Type-C e un alimentatore.

L’analista afferma inoltre che i tre iPhone saranno disponibili in soli tre colori: nero, argento e oro. L’iPhone 8 dovrebbe avere un display “full screen” OLED da 5,8 pollici con risoluzione di 2436×1125 pixel. Nuove immagini dello smartphone confermano l’eliminazione del pulsante Home. Il Touch ID verrà sostituito dal riconoscimento facciale.