Lenovo K8 Note, primo smartphone con Android stock

Luca Colantuoni,

Motorola apporta minime modifiche all’interfaccia originale di Android per i suoi smartphone. Finalmente anche Lenovo ha deciso di installare la versione stock sui futuri dispositivi, il primo dei quali è il K8 Note, annunciato poche ora fa in India. Il prodotto, venduto in esclusiva su Amazon, possiede caratteristiche piuttosto interessanti, nonostante il prezzo molto basso.

Il Lenovo K8 Note possiede un telaio unibody in alluminio con lati curvi che ne facilitano la presa e un trattamento idrorepellente che evita l’ingresso degli spruzzi d’acqua. Il display IPS 2.5D da 5,5 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel) ed è protetto dal Gorilla Glass. La dotazione hardware comprende un processore deca core MediaTek Helio X23 a 2,3 GHz (frequenza massima), affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE Cat. 6 con supporto dual SIM.

Il K8 Note integra una doppia fotocamera posteriore con sensori da 13 e 5 megapixel che permette di applicare l’effetto bokeh. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 13 megapixel con apertura f/2.0 e flash LED. Lo smartphone è adatto alla riproduzione dei contenuti multimediali, grazie alle tecnologie TheaterMax e Dolby Atmos. Sul lato sinistro è presente il Music Key per l’avvio e la messa in pausa dei brani musicali, ma l’utente può usarlo per eseguire qualsiasi app. Non mancano infine il lettore di impronte digitali e il jack da 3,5 millimetri.

La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida. Come detto, il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat in versione stock che verrà aggiornato ad Android 8.0 O. Il K8 Note verrà offerto nei colori Fine Gold e Venom Black. I prezzi sono 12.999 rupie (3GB+32GB) e 13.999 rupie (4GB+64GB). Non è noto se e quando arriverà anche in Europa.