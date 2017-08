LG G Pad X2 8.0 Plus, tablet con dock opzionale

Luca Colantuoni,

Il mercato dei tablet è in crisi da diversi anni, ma alcuni produttori sperano ancora in un futura ripresa. Per attirare i consumatori occorre però trovare qualche soluzione originale, come il dock opzionale del nuovo LG G Pad X2 8.0 Plus scoperto sul sito di supporto dell’operatore statunitense T-Mobile.

Il tablet è una classico modello di fascia media con schermo da 8 pollici (1920×1200 pixel). La dotazione hardware comprende infatti un processore octa core funzionante a 1,4 GHz (non è noto se prodotto da Qualcomm o MediaTek), affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 5 megapixel con autofocus, zoom digitale 4x e riconoscimento del volto. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2 e LTE.

Sul sito non viene specificata la capacità della batteria, né la sua autonomia. Il tablet non supporta le moderne tecnologie di comunicazione, come HD Voice e VoLTE, probabilmente a causa della scarsa potenza di elaborazione. Manca il lettore di impronte digitali, mentre la ricarica e il trasferimento dati avviene tramite la vecchia porta micro USB. Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat.

La novità più interessante è il G Pad Pack Plus, un dock opzionale che viene collegato al tablet mediante i pogo pin posizionati nella parte posteriore. L’accessorio, dotato di cavalletto, aggiunge una batteria supplementare da 4.000 mAh, una porta USB e due altoparlanti stereo. La data di lancio e il prezzo non sono ancora noti.