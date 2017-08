Nuovi firmware 1.02 per Nikon D5300 e Nikon D3300

Cristiano Ghidotti,

È tempo di aggiornamenti per chi possiede una Nikon D5300 o una Nikon D3300. Il produttore ha rilasciato un nuovo firmware, in versione 1.02, andando così a correggere un problema specifico riscontrato in una situazione ben precisa: a volte, il primo scatto realizzato in modalità Live View, risulta con un’esposizione non corretta.

Effettuare l’update è un’operazione semplice e alla portata di tutti. Bisogna innanzitutto scaricare il software dalle pagine del sito ufficiale (è disponibile sia per computer con sistema operativo Windows sia per macOS), scegliendo il modello corretto tra D5300 e D3300. Una volta effettuato il download dell’archivio è sufficiente lanciarlo per estrarre il file “D5300_0102.bin” (nel caso della D5300), da copiare poi su una SD precedentemente formattata all’interno della fotocamera. Inserire quindi la scheda di memoria nello slot della reflex, accenderla, aprire il menu “Impostazioni”, selezionare la voce “Versione firmware” e poi il comando “Aggiorna firmware”.

Ci si trova così davanti a una schermata che mostra la versione del firmware attualmente installata e quella nuova contenuta nella SD. A questo punto è sufficiente seguire le istruzioni mostrate sul display per portare a termine l’operazione in poco tempo (un paio di minuti circa). Come mostra l’avviso sullo schermo, non bisogna spegnere la fotocamera durante l’aggiornamento, altrimenti si rischia di andare incontro a malfunzionamenti.

Da segnalare infine che il procedimento può essere effettuato anche da chi (come il sottoscritto) ha installata la versione 1.00 del firmware, senza necessità di passare prima dalla release 1.01. Al termine è possibile controllare che l’aggiornamenti sia avvenuto con successo, prima di ricominciare a utilizzare la fotocamera come si è sempre fatto.