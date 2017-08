Nikon D850: probabile la presentazione a settembre

Cristiano Ghidotti,

Le possibilità di poter assistere nel mese di settembre alla presentazione ufficiale della tanto attesa Nikon D850 sono sempre di più. Oggi, il sempre ben informato sito Nikon Rumors ha pubblicato l’immagine di un invito diffuso dalla divisione belga dell’azienda, che fa riferimento a un appuntamento in programma per il 2 ottobre.

Nella parte alta dell’immagine, ad affiancare il logo del gruppo, ci sono quelli del 100esimo anniversario della società e quello della D850. Della reflex si parla ormai con insistenza da alcune settimane, da quando Nikon ha annunciato il suo arrivo senza però svelare alcun dettaglio sulle specifiche tecniche equipaggiate, se non la possibilità di registrare video timelapse a risoluzione 8K. Il chiaro riferimento al prodotto porta dunque a ipotizzare che l’unveil possa andare in scena prima, in linea con quanto previsto da altri rumor comparsi in Rete di recente (si parla del 22 settembre).

Dalle voci di corridoio ritenute maggiormente affidabili emerge il profilo di una reflex più leggera rispetto al modello D810 che andrà a sostituire. Saranno presenti un sensore CMOS full frame da 45-46 megapixel, il sistema autofocus ereditato dall’ammiraglia D5, il display LCD posteriore inclinabile, un doppio slot per l’installazione delle schede di memoria (SD e XQD) e una nuova versione della tecnologia SnapBridge. Mancheranno invece il modulo GPS per la geolocalizzazione dei file e il flash pop-up integrato. Ancora, la modalità raffica potrebbe superare la velocità di 8 fps a piena risoluzione, una caratteristica che strizza l’occhio a chi opera nell’ambito della fotografia sportiva. Per quanto riguarda il prezzo, il corpo macchina dovrebbe poter essere acquistato con un esborso economico di circa 3.600-3.750 dollari al momento del debutto sul mercato, atteso entro il mese di novembre.