Nuova Nissan Leaf, prezzo inferiore alla Model 3

Filippo Vendrame,

Nonostante gli sforzi di Nissan di mantenere il più assoluto riserbo sull’evoluzione della nuova Nissan Leaf, le fughe di notizie hanno permesso di avere già un quadro piuttosto preciso di come sarà la nuova auto elettrica della casa giapponese. Le novità più clamorose arrivano da Autobytel che ha pubblicato l’intero listino prezzi della nuova Nissan Leaf. Ovviamente, la casa giapponese non ha voluto commentare la fuga di notizie e l’intero listino è stato, poi, ritirato frettolosamente da Autobytel.

Ma il lasso di tempo in cui è stato disponibile, è bastato per fare il giro della rete. Il prezzo base della nuova Nissan Leaf sarà di 29.990 dollari, cioè 5 mila dollari in meno della Tesla Model 3 e della Chevy Bolt. Ma i dettagli emersi non riguardano solo i prezzi. La nuova Nissan Leaf disporrà di 147 cavalli, non una potenza elevatissima, ma sicuramente superiore a quella dell’odierno modello che può disporre di soli 107 cavalli. La Chevy Bolt con 200 cavalli fa meglio della nuova Nissan Leaf e così pure la Tesla Model 3 (258 cavalli). Nonostante tutto, l’accelerazione dovrebbe risultare comunque molto buona. La scheda tecnica fa emergere anche un altro dettaglio e cioè la capacità della batteria da 40 Kwh. Nonostante sia una batteria ben più grande di quella dell’attuale modello (30 Kwh), i diretti competitors fanno molto meglio. La Chevy Bolt dispone di un pacco batterie da 60 Kwh, mentre la Tesla Model 3 da 50 o da 75 Kwh.

Una batteria, dunque, sotto le aspettative, le attese erano per almeno 60 Kwh, ma che dovrebbe garantire almeno 150-160 miglia di autonomia. Una valore discreto ma decisamente inferiore a quello delle dirette rivali.

La nuova Nissan Leaf, nella variante “S”, costerà, dunque, 29.990 dollari, l’allestimento “SV” 32.490 dollari e l’allestimento “SL” ben 36.200 dollari. Non è chiaro, ad oggi, quale siano le differenze di questi allestimenti.

Probabilmente la piattaforma di guida autonoma ProPilot sarà proposta come optional e non come equipaggiamento di serie, tranne che, forse, sugli allestimenti più ricchi. La nuova Nissan Leaf disporrà di 36 mesi di garanzia.

Ovviamente, i prezzi riportati fanno riferimento al mercato americano. In Europa saranno sicuramente differenti.

Tutti gli altri dettagli rimangono un mistero. Per quanto riguarda il design, alcune recenti foto rubate durante un set fotografico per la sua prossima presentazione, hanno rivelato una maggiore cura per i dettagli ed un look molto più moderno.

Il 6 settembre, con la sua presentazione ufficiale, si conosceranno tutti i dettagli, compresi i prezzi e le disponibilità per il mercato italiano.