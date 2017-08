Patch Tuesday, nuovo aggiornamento per Windows 10

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutte le varianti di Windows 10, oggi, ancora supportate. Aggiornamento che è disponibile non solo per i PC Desktop ma anche per il mondo mobile. L’update odierno è legato all’appuntamento del Patch Tuesday del mese di agosto 2017. Trattasi della ricorrenza del secondo martedì del mese in cui la casa di Redmond è solita rilasciare aggiornamenti di sicurezza per tutti i suoi software supportati.

Dunque, il rilascio odierno riguarda solamente aggiornamenti che vanno a rivolere problemi di sicurezza ed a chiudere bug individuati all’interno della piattaforma. Curiosamente, il change log non è importante, cioè non è molto lungo. Questo, in realtà, non deve stupire. Circa una settimana fa, Microsoft aveva già provveduto a distribuire un update cumulativo per Windows 10. Quindi, a distanza di così poco tempo, appare normale che i problemi da risolvere non siano moltissimi. Per chi dispone dell’ultima declinazione di Windows 10, Creators Update, l’update porta la build del sistema operativo alla release 15063.540.

Come detto, le aree di intervento non sono molte e sono per lo più legate a correzioni lato sicurezza. Tuttavia, anche se i correttivi non sono copiosi, trattasi pur sempre di un aggiornamento che va a risolvere problemi di sicurezza e quindi va installato il prima possibile.

Gli utenti Windows 10 potranno scaricare ed installare l’update attraverso il consueto canale di Windows Update. I possessori di uno smartphone Windows 10 Mobile, invece, potranno fare altrettanto attraverso lo strumento di aggiornamento del sistema operativo.

Per le vere novità, invece, bisognerà attendere la fine del mese di settembre, quando Microsoft rilascerà Windows 10 Fall Creators Update che introdurrà moltissimi cambiamenti sia estetici che di sostanza.