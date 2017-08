Spotify arriva ufficialmente su Xbox One

Filippo Vendrame,

Spotify è ufficialmente sbarcato all’interno della console Xbox One. Nei giorni scorsi erano girate alcune indiscrezioni sul prossimo arrivo dell’applicazione di streaming musicale all’interno della console di Microsoft. Indiscrezioni che, poi, erano state ufficiosamente confermate grazie ad un video di Major Nelson in cui la nuova app faceva capolino. Adesso, però, arriva la vera conferma ufficiale: tutti i possessori di una console Xbox One potranno trasformarla in una sorta di jukebox per ascoltare in streaming tutta la loro musica preferita.

La nuova app è disponibile in 34 mercati, compreso quello italiano. Spotify per Xbox One potrà essere scaricato gratuitamente attraverso l’Xbox Store della console. Il suo funzionamento è simile a quello dell’app classica per dispositivi mobile. Una volta effettuato il login, gli utenti potranno accedere a tutto il completo catalogo del servizio di streaming musicale. Grazie a questa novità, i giocatori potranno mettere in sottofondo la loro musica preferita mentre giocano sulla console. Inoltre, Spotify permette di personalizzare l’esperienza di gioco attraverso la musica salvata e le playlist dedicate al gioco curate editorialmente ad hoc.

Possibile, anche, ascoltare musica on-demand alla stessa maniera, sia se si è membri Premium che semplici iscritti Free.

La musica continua a essere fondamentale quando crea l’esperienza di gioco definitiva. Siamo davvero entusiasti di offrire ai giocatori di Xbox One la possibilità di scegliere una colonna sonora personalizzata, mentre si godono i propri giochi preferiti.

Trovare le playlist dedicate al gaming è davvero facile. Gli utenti dovranno solamente recarsi nella sezione “Naviga” di Spotify, in cui è disponibile il Gaming hub con le playlist di gioco realizzate editorialmente ad hoc per la piattaforma.

Cambiare musica durante il gioco non è, inoltre, un problema e non richiede la necessità di interrompere la partita. Grazie alla funzione “Spotify Connect” dell’app di Spotify, gli utenti potranno controllare la riproduzione della musica su Xbox One attraverso il loro smartphone, tablet pc o computer. Unico requisito che console e dispositivo siano collegati alla medesima rete locale.