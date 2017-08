ASUS ZenFone 4, online le specifiche ufficiali

Luca Colantuoni,

I nuovi ZenFone 4 verranno annunciati il 17 agosto, ma sulla versione francese di ASUS Shop sono apparsi in anticipo cinque modelli della nuova serie. Nella rispettive pagine sono elencate tutte le specifiche dei ZenFone 4/4 Max/4 Max Plus/4 Selfie/4 Selfie Pro, alcune immagini a bassa risoluzione e i prezzi. In quanto fonte ufficiale non dovrebbero esserci dubbi sulla sua affidabilità.

Osservando le immagini presenti su ASUS Shop si possono notare le differenze estetiche tra i vari modelli. Lo ZenFone 4 possiede un telaio in alluminio e vetro 2.5D (anche sulla parte posteriore), mentre gli altri dispositivi hanno un telaio unibody in alluminio. Per ZenFone 4, 4 Max e 4 Max Plus è stata scelta una doppia fotocamera posteriore, mentre ZenFone 4 Selfie e 4 Selfie Pro hanno una dual camera frontale. Tutti i modelli integrano un lettore di impronte digitali (sotto il pulsante Home) e sono dual SIM (slot ibrido SIM+microSD per ZenFone 4, tre slot singoli per gli altri).

Lo ZenFone 4 è il migliore del gruppo: display AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 630 a 2,2 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, doppia fotocamera posteriore da 12 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC e LTE Cat. 12, batteria da 3.300 mAh. Il prezzo indicato online è 499,99 euro.

Lo ZenFone 4 Max possiede uno schermo IPS da 5,2 pollici con risoluzione HD (1820×720 pixel), processore quad core Snapdragon 425 a 1,4 GHz, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria flash, doppia fotocamera posteriore da 13 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 e LTE Cat. 4, batteria da 4.100 mAh. Il prezzo indicato online è 229,99 euro. Poche differenze per lo ZenFone 4 Max Plus: schermo da 5,5 pollici, processore octa core Snapdragon 430, batteria da 5.000 mAh e prezzo di 249,99 euro.

Lo ZenFone 4 Selfie integra un display IPS da 5,5 pollici (1280×720 pixel), processore octa core Snapdragon 430 a 1,4 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamera posteriore da 16 megapixel, doppia fotocamera frontale da 20 e 8 megapixel, batteria da 3.000 mAh. Il prezzo è 299,99 euro. Per lo ZenFone 4 Selfie Pro sono stati scelti uno schermo AMOLED da 5,5 pollici (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 625 a 2 GHz e una dual camera con sensori da 24 e 5 megapixel. Il prezzo è 399,99 euro. Su tutti i modelli è installato Android 7.0 Nougat. Al momento non ci sono conferme sul top di gamma ZenFone 4 Pro.