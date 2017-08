Eolo, down in tutta Italia

Filippo Vendrame,

Giornata molto sfortunata per tutti coloro che utilizzano Eolo, il servizio di connettività wireless offerto da NGI. Dalle prime ore dell’alba, infatti, sono in atto pesanti disservizi in diverse zone d’Italia. Molti dei clienti dell’operatore, infatti, non riescono più ad accedere ad Internet con tutti i disagi del caso. I problemi, durante la mattina, sembravano molto gravi in quanto oltre alla rete, anche i siti web del provider avevano smesso di funzionare. Inoltre, anche l’assistenza tecnica non dava segnali di funzionamento. Provando a chiamare, infatti, la linea risultava muta.

Una situazione di blackout praticamente totale che aveva gettato nel caos moltissimi utenti. Eolo, infatti, può contare su oltre 500 mila clienti in tutta Italia. Un servizio di connettività apprezzato soprattutto perché permette di superare situazioni di digital divide in molte zone del paese dove la banda larga “classica” non arriva. Nel corso della mattinata, fortunatamente, sono arrivate le prime dichiarazioni di NGI attraverso la Pagina ufficiale di Facebook. L’operatore confermava di essere a conoscenza del problema ed evidenziava che i tecnici erano già al lavoro per ripristinare il servizio. Nel messaggio la promessa che entro un’ora la situazione si sarebbe sistemata.

In realtà, a ben più di un’ora da questo annuncio, la situazione della rete di Eolo non è molto migliorata. Dalle testimonianze dei clienti è possibile verificare che il servizio sarebbe stato ripristinato in una manciata di aree del paese, ma la maggior parte di clienti risulterebbe ancora scollegata.

Non è chiaro cosa esattamente sia successo. Sicuramente si è verificato un qualche guasto tecnico di una certa importanza, evidentemente ostico da risolvere con celerità.

L’auspicio è che il problema possa rientrare quanto prima. Molti dei clienti di Eolo, infatti, sono professionisti ed aziende che senza connettività Internet certamente non possono continuare a lavorare normalmente.