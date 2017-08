LG V30, fotocamera con apertura f/1.6

Luca Colantuoni,

Considerata la difficoltà di bloccare la “fuga di notizie”, LG ha deciso di svelare direttamente alcune specifiche del nuovo top di gamma che verrà annunciato il 31 agosto all’IFA 2017 di Berlino. Dopo aver confermato che il V30 avrà uno schermo OLED Full Vision da 6 pollici, il produttore ha comunicato che lo smartphone integrerà una fotocamera con apertura f/1.6 e lenti in vetro.

Una delle caratteristiche migliori del V30 sarà dunque la doppia fotocamera posteriore. LG non ha svelato la risoluzione dei sensori, ma la dual camera avrà un diaframma con un’apertura f/1.6, la più grande del mondo. A titolo di confronto, Samsung Galaxy S8 e HTC U11 hanno fotocamere con apertura f/1.7, mentre LG G6 e iPhone 7 si fermano a f/1.8. Un’apertura maggiore permette l’ingresso di incrementare la quantità di luce che colpisce il sensore (il 25% in più rispetto ad un’apertura f/1.8), quindi le foto ottenute saranno più nitide.

LG ha inoltre apportato altri miglioramenti rispetto al precedente V20. Per la doppia fotocamera sono state scelte lenti in vetro (Crystal Clear Lens) che, a differenza delle lenti in plastica, offrono una riproduzione più fedele dei colori. È stata anche ridotta di un terzo la distorsione laterale che si verifica con gli scatti grandangolari. Altre caratteristiche sono l’autofocus laser e la stabilizzazione ottica ed elettronica delle immagini. Il modulo fotografico è tuttavia il 30% più piccolo di quello presente nel V20.

Grazie ad altri componenti hardware di elevata qualità, tra cui il Quad DAC per l’audio Hi-Fi, il V30 sarà uno smartphone multimediale e, secondo LG, potrà eventualmente sostituire le DSLR più economiche.