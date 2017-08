Meizu M6 Note, annuncio il 23 agosto

Luca Colantuoni,

Meizu ha presentato recentemente i nuovi top di gamma Pro e Pro 7 Plus e ora si appresta al lancio di uno smartphone di fascia medio-bassa, ovvero il Meizu M6 Note. L’annuncio ufficiale è stato programmato per il 23 agosto, lo stesso giorno scelto da Samsung per il suo Galaxy Note 8, destinato chiaramente ad un’altra categoria di utenti.

Il nuovo M6 Note non dovrebbe avere un design molto differente dall’attuale M5 Note, quindi si prevede un telaio unibody in alluminio con spessore intorno a 8 millimetri e peso di circa 175 grammi. I principali miglioramenti previsti riguardano le prestazioni e la qualità della fotocamera posteriore. Lo smartphone dovrebbe avere uno schermo IPS da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integrare un processore octa core MediaTek Helio P25 a 2,5 GHz, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

In base alle ultime indiscrezioni, la risoluzione della fotocamera posteriore sarà identica a quella del precedente M5 Note, ovvero 13 megapixel, ma Meizu ha scelto un sensore Sony IMX258 che consente di ottenere scatti di maggiore qualità. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 5 megapixel con apertura f/2.0. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE. Presenti inoltre il lettore di impronte digitali, lo slot ibrido dual SIM (nano+nano/microSD) e una batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica rapida.

Il sistema operativo sarà sicuramente Android 7.0 Nougat con interfaccia Flyme OS 6.0. Il prezzo della versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage dovrebbe essere 1.599 yuan. Il Meizu M6 Note verrà certamente distribuito anche in Italia, come il suo predecessore.