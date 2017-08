Microsoft mette ordine nel programma Xbox Insider

Filippo Vendrame,

Similmente al programma Windows Insider che permette alle persone di testare in anticipo tutte le novità di Windows 10, il programma Xbox Insider permette di testare in anteprima le novità che Microsoft porterà sulla sua console Xbox One. Il programma permette, anche, di testare in anticipo alcuni giochi che arriveranno, in futuro, sulla console e sui PC. Tuttavia, sino ad oggi c’è sempre stata un bel po’ di confusione sui vari anelli del programma. Ogni anello, si ricorda, permette di accedere, in diversi momenti temporali, alle novità in sviluppo.

Fortunatamente, Microsoft ha deciso di mettere un po’ di ordine all’interno del programma Xbox Insider. Nello specifico, la società ha rinominato i vari anelli (ring), specificando che tipologia di aggiornamenti permetteranno di ricevere. Inoltre, il gigante del software ha, finalmente, chiarito come poter passare facilmente da un anello all’altro. In precedenza, gli anelli del programma Insider erano 4, ed erano chiamati Alpha, Beta, Ring 3 e Ring 4. Adesso, i nuovi anelli si chiameranno Alpha, Beta, Delta e Omega. Inoltre, adesso, gli utenti potranno spostarsi con maggiore facilità da un anello all’altro.

Alpha è l’anello più interno, quello che riceve con maggiore velocità tutte le novità. Proprio per questo però, è un anello “critico” perchè gli update, in quanto molto “giovani”, possono presentare bug. Gli utenti riceveranno tra i 15 e i 20 aggiornamenti al mese da testare. Per entrare in questo anello si dovrà essere invitati da Microsoft.

Chi entrerà nell’anello Beta, riceverà tra gli 8 e i 15 aggiornamenti al mese. Ci potranno entrare tutti gli utenti con almeno 3 mesi di anzianità nel programma Insider e che abbiano un livello di 4 o più nell’app Xbox Insider.

Nell’anello Delta potranno aderire tutti gli utenti con almeno 1 mese di anzianità nel programma e che abbiano raggiunto il livello 2 nell’app Xbox Insider. Gli utenti di questo anello riceveranno circa 3 update a settimana.

Infine, l’anello Omega è quello a cui possono tutti accedere e da diritto a ricevere tra 1 e 8 update al mese, in genere poco prima che siano rilasciati pubblicamente a tutti.