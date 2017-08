NVIDIA SHIELD: disposto ritiro della spina europea

Cristiano Ghidotti,

Con una comunicazione pubblicata sulle pagine del sito ufficiale, NVIDIA ha disposto il ritiro dal mercato della spina europea in dotazione agli apparecchi della linea SHIELD, compresa la SHIELD TV di nuova generazione con Android TV (In offerta su Amazon a 229 euro) in vendita da alcuni mesi. Il problema individuato è una possibile rottura con conseguente rischio di elettroshock.

NVIDIA ha annunciato il ritiro volontario di alcune spine per le prese a muro CA di SHIELD progettate per l’uso in Europa continentale che verranno sostituite dall’azienda. I prodotti interessati sono quelli forniti in dotazione con i Kit di caricamento SHIELD World, nonché i tablet e le TV SHIELD europei tra luglio 2014 e maggio 2017. NVIDIA ha stabilito che la spina europea a due vie potrebbe rompersi, causando il rischio di elettroshock. I ritiro è limitato alle spine europee e non interessa altri prodotti NVIDIA.

Il produttore dichiara di essere al lavoro per coordinare i propri sforzi con gli enti pubblici appropriati, in modo da assicurarsi che il richiamo venga effettuato secondo le procedure richieste dalle normative vigenti nei singoli paesi. Tra questi c’è anche l’Italia. La componente interessata è quella cerchiata in rosso nell’immagine qui sopra. Gli utenti possono verificare se quella in loro possesso è oggetto o meno del ritiro in modo semplice e veloce: per prima cosa è necessario premere la linguetta di sblocco posizionata al di sotto dei perni e far scorrere la piastra così da sbloccare l’adattatore CA.

Dopo aver tolto la spina esistono due modi per stabilire se è soggetta al ritiro: se non si trovano fori sugli ultimi due triangoli della riga 16 (come di seguito) o se in uno dei cerchi negli angoli è riportata la lettera B, la componente dev’essere restituita.

In caso di esito positivo è possibile compilare la richiesta di sostituzione direttamente tramite il sito ufficiale NVIDIA. Il nuovo adattatore sarà recapitato a domicilio senza alcuna spesa e a quel punto si potrà buttare quello vecchio.