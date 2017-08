PES 2018 abbraccia il calcio sudamericano

Cristiano Ghidotti,

Konami ha annunciato i partner ufficiali di PES 2018 per quanto riguarda i più importanti campionati del calcio sudamericano: quello brasiliano, quello argentino e quello cileno. Nell’occasione è stato anche confermato l’ingaggio di Philippe Coutinho come ambasciatore scelto per rappresentare la serie: la star del Liverpool sarà presente sulla copertina brasiliana del gioco.

Ci sarà da capire anche cosa avverrà con la cover della Legendary Edition dopo il passaggio del fuoriclasse Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain, per la cifra record di 222 milioni di euro. Tornando al Campeonato Brasileiro, saranno queste le 20 squadre giocabili in Pro Evolution Soccer 2018: AC Goianiense, Atlético Mineiro, Atletico Paranaense, Avai FC, Botafogo, C.R. Flamengo, Chapecoense, Coritiba FC, CR Vasco Da Gama, Cruzeiro EC, E.C. Vitoria, EC Bahia, Fluminense FC, Gremio, Palmeiras, Ponte Preta, Santos F.C., Sao Paulo FC, SC Corinthians Paulista, Sport Recife. Di seguito un trailer dedicato al torneo brasiliano.

Sale invece a 28 il numero delle formazioni della Primera Division argentina: Argentinos Juniors, Arsenal De Sarandì, Atlético Tucumàn, CA Banfield, CA Belgrano de Cordoba, CA Boca Juniors, CA Chacarita Juniors, CA Huracan, CA Independiente, CA Lanus, CA River Plate, CA Rosario Central, CA Talleres de Cordoba, CA Temperley, CA Tigre, CA Union de Santa Fe, Colon de Santa Fe, CSD Defensa Y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia La Plata, Godoy Cruz, Newell’s Old Boy, Olimpo, Patronato, Racing Club, San Lorenzo, San Martin San Juan e Velez Sarsfield.

Infine, per la prima volta saranno presenti 16 squadre della prima divisione della Lega Nazionale del Cile: Antofagasta, Audax Italiano, Colo Colo, Curico Unido, Deportes Iquique, Deportes Temuco, Everton, Huachipato, O’Higgins, Palestino, San Luis, Santiago Wanderers, Union Espanola, Univ. Concepcion, Universidad Catolica, Universidad de Chile. La data di uscita di PES 2018 (In offerta su Amazon a 48 euro) è fissata per il 14 settembre.