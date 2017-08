Una chat nell’applicazione di Uber

Cristiano Ghidotti,

Mentre i vertici della società continuano a cercare un nuovo CEO (nei giorni scorsi la conferma che Travis Kalanick non tornerà a ricoprire il ruolo), i tecnici di Uber rimangono al lavoro sul servizio, con l’obiettivo di migliorarne la qualità. Oggi si parla dell’introduzione di una nuova feature nell’app mobile, una vera e propria chat che mette in contatto i passeggeri con i conducenti.

La funzionalità è stata messa in campo da Uber anche con l’obiettivo di tutelare la privacy di entrambe le parti: in questo modo non c’è bisogno di condividere il numero di telefono. Sia i passeggeri che i conducenti vedranno quando i loro messaggi saranno stati consegnati e letti, contribuendo così a rendere più efficace la comunicazione. Il rollout prenderà il via a livello globale entro le prossime settimane e, stando a quanto dichiarato sul blog ufficiale dell’azienda, si tratta solo del primo step di un percorso più ampio che mira a ottimizzare la connessione tra chi guida le auto e chi vi sale a bordo.

Per scrivere al conducente che si sta attendendo, il passeggero deve aprire il feed di Uber e premere “Contatti”, poi “Chat”. Quando il conducente riceve un messaggio dal passeggero, questo verrà letto ad alta voce. Il conducente può poi confermare di averso ascoltato con un tap sulla sua applicazione, inviando un pollice alto al passeggero. In questo modo, può rimanere concentrato sulla strada.

Il gruppo sta valutando l’ipotesi di integrare la funzionalità anche in UberEATS, il servizio dedicato alla consegna del cibo già attivo anche in Italia.