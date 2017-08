WhatsApp per Android, filtri per foto e pagamenti

Luca Colantuoni,

Facebook ha deciso di portare alcune caratteristiche del social network anche su WhatsApp, ma il “bersaglio” principale rimane sempre Snapchat. Dopo le Storie potrebbero arrivare su Android anche i filtri per le foto, come già avvenuto su iOS. Un’altra novità potrebbe essere il supporto per i pagamenti peer-to-peer.

I WhatsApp Photo Filters sono stati introdotti con la versione 2.17.297 beta e possono essere utilizzati in maniera molto semplice nella schermata di editing delle immagini. L’azienda di Menlo Park ha aggiunto solo cinque filtri (Pop, B&W, Cool, Chrome e Film), ma il numero potrebbe aumentare in futuro. Per applicare un filtro è sufficiente effettuare uno swipe dal basso verso l’alto sulla foto e scegliere quello di proprio gradimento. L’utente può ovviamente vedere il risultato finale prima dell’invio. In pratica, i filtri modificano automaticamente alcuni parametri, come luminosità, colore e contrasto.

Non è possibile però variare l’intensità dei filtri, come su Instagram. Stranamente la funzionalità è stata rimossa dalla versione 2.17.298 beta. Probabilmente ritornerà in seguito con nuove opzioni e miglioramenti. Nell’ultima beta di WhatsApp per Android è stata invece scoperta la possibilità di inviare e ricevere denaro mediante l’applicazione.

La funzionalità denominata WhatsApp Payments consente di effettuare i pagamenti P2P, sfruttando la piattaforma UPI (Unified Payments Interface). Si tratta di un sistema sviluppato dalla National Payments Corporation of India (NPCI), quindi è riservato unicamente agli utenti indiani. In futuro potrebbe essere implementato un sistema utilizzabile anche in altri paesi.