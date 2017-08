YotaPhone 3, immagini dello smartphone dual screen

Luca Colantuoni,

Sono passati quasi tre anni dal precedente modello, ma il produttore russo non ha abbandonato l’idea di realizzare il suo successore. Lo YotaPhone 3 sarà uno smartphone di fascia media e conserverà la sua caratteristica più interessante, ovvero il doppio display (frontale e posteriore). Yota dovrebbe annunciare il nuovo modello nel corso del prossimo mese.

Le immagini pubblicate sul social network russo VK svelano un design piuttosto differente dallo YotaPhone 2. Lo YotaPhone 3 è più squadrato e più sottile, possiede un frame in alluminio e sotto lo schermo principale è presente il pulsante Home che nasconde il lettore di impronte digitali. Il display secondario ha invece tre pulsanti capacitivi. In base alle ultime indiscrezioni, lo YotaPhone 3 avrà uno schermo AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e uno schermo EPD (Electronic Paper Display) da 5,2 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel).

La dotazione hardware prevista comprende un processore octa core Snapdragon 625, 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Le fotocamere dovrebbero avere una risoluzione di 12 e 13 megapixel, mentre la batteria non rimovibile potrebbe avere una capacità di 3.200 mAh. Altre specifiche attese sono la connettività WiFi, Bluetooth, GPS e LTE, slot dual SIM e porta USB Type-C.

Il sistema operativo dovrebbe essere Android 7.0 Nougat. In base all’indiscrezione di giugno, i prezzi saranno 350 dollari (64 GB) e 450 dollari (128 GB). Lo smartphone sarà disponibile in Cina e Russia. Non è noto se verrà distribuito anche in altri paesi.