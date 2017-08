Android O: il nome con l’eclissi solare

Cristiano Ghidotti,

La previsione di David Ruddock (Android Police) non si è avverata: il rilascio di Android O per gli smartphone delle linee Pixel e Nexus, indicato per questa settimana, sembra essere stato posticipato da Google. A comunicarlo è lo stesso autore del rumor, tornato su Twitter per indicare che al momento non sembrano esserci nuove tempistiche per il rilascio.

Non sono noti i motivi che hanno portato al ritardo. Se ne parlerà probabilmente il mese prossimo (forse in occasione della presentazione dei Pixel 2). Sarà la versione 8.0 della piattaforma, che stando alle ultime informazioni trapelate promette significativi miglioramenti rispetto a quanto visto con Nougat. Tra queste l’introduzione dei cosiddetti Vitals, dei “parametri vitali” utili per misurare lo stato di salute dei device: dall’autonomia alle prestazioni, fino alla sicurezza. Con la O Release arriverà anche Android Go, una sorta di edizione light del sistema operativo, pensata per essere installata sui terminali con risorse hardware limitate.

The Android O update for Pixel has been pushed back (surprise). No new ETA. — David Ruddock (@RDR0b11) August 10, 2017

Lo stesso Ruddock afferma di aver ricevuto indizi (da prendere con le pinze) in merito a un annuncio ufficiale del nome che contraddistinguerà Android O nella giornata in cui si verificherà l’eclissi solare. Per diversi mesi si è parlato dei biscotti Oreo come ipotesi più probabile, ma nelle ultime settimane sono salite le quotazioni di Octopus (“polpo” in italiano). Nel caso fosse confermata quest’ultima congettura andrebbe a interrompersi dopo diversi anni la tradizione che da sempre (fin dai tempi ormai lontani di Cupcake) vede il gruppo di Mountain View accostare un dolce alle release del suo sistema operativo mobile.

Secondo una fonte della quale non posso verificare le informazioni, il nome di Android O sarà annunciato il giorno dell’eclissi solare (21 agosto).