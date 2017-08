HTC U11 Life, top di gamma in versione mini

Luca Colantuoni,

Il nuovo HTC U11 ha ricevuto buone recensioni, soprattutto grazie alla sua ottima fotocamera posteriore, considerata la migliore in assoluto dagli esperti di DxO Labs. In base alle informazioni ricevute da Android Authority, entro fine anno è previsto l’annuncio di una versione mini del top di gamma. Il nome dello smartphone dovrebbe essere HTC U11 Life e ovviamente avere specifiche inferiori, essendo un modello di fascia media.

Le prime indiscrezioni su HTC U11 Life risalgono all’inizio di luglio, ma ora ci sono maggiori dettagli sul design e la dotazione hardware. Lo smartphone avrà probabilmente un aspetto simile a quello dell’attuale U11 con un telaio in alluminio e vetro, una leggera curvatura laterale e la certificazione IP67. Non mancherà sicuramente la funzionalità Edge Sense che permette di eseguire varie operazioni premendo i lati, così come la tecnologia USonic che effettua la mappatura sonar del canale uditivo mediante i microfoni integrati negli auricolari in dotazione.

HTC U11 Life dovrebbe avere uno schermo Super LCD da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integrare un processore octa core Snapdragon 630, affiancato da almeno 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espansibili con schede microSD fino a 2 TB. Per la fotocamera posteriore potrebbe essere scelto un sensore da 16 megapixel, ma la qualità sarà certamente inferiore a quella del modulo da 12 megapixel integrato nel top di gamma. La fotocamera frontale dovrebbe essere identica (16 megapixel).

La possibile presenza della tecnologia USonic indica l’assenza del jack audio da 3,5 millimetri, quindi gli auricolari andranno collegati alla porta USB Type-C. Il sistema operativo sarà certamente Android 7.1.1 Nougat con interfaccia HTC Sense 9.0.

Nelle ultime ore, il produttore taiwanese ha iniziato la distribuzione di un aggiornamento per HTC U11 che introduce il supporto per la registrazione video a 1080p/60 fps, oltre a vari bug fix e le patch di sicurezza del mese di luglio. Nessuna traccia invece del Bluetooth 5.0.