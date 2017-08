Ikea: HomeKit e Google Home per le sue smart home

Filippo Vendrame,

Ikea, all’inizio dell’anno, aveva lanciato una serie di prodotti per le smart home della linea “TRÅDFRI“, tra cui alcune lampadine smart con la promessa che in futuro questi dispositivi avrebbero potuto supportare Google Home, Apple HomeKit e Amazon Alexa. Sembra, adesso, che questa promessa sia sulla buona strada per essere mantenuta. La società, infatti, ha annunciato che con la prossima versione della sua app “IKEA TRÅDFRI“, gli utenti potranno disporre, finalmente, del supporto ad Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Home per poter gestire i propri dispositivi smart con l’ausilio della voce.

L’aggiornamento dovrebbe permettere di rendere compatibili le lampadine smart di Ikea anche con la piattaforma Philips Hue. Dunque, gli utenti che utilizza a casa i prodotti smart di Philips potranno gestire dalla loro app anche le lampadine di Ikea. Questo importante update che permette di migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso dei prodotti per le smart home di Ikea, non è ancora stato rialsciato ma l’azienda spera che il rollout possa iniziare entro il prossimo autunno. Inoltre, in arrivo ci sarebbero delle lampadine smart multicolori che affiancheranno le classiche lampadine a LED bianche.

Grazie all’integrazione con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Home, prossimamente in arrivo, il kit per le smart home di Ikea diventerà ancora più completo e soprattutto competitivo grazie al suo prezzo d’accesso inferiore rispetto alla concorrenza. Il kit TRÅDFRI, composto da due lampadine smart, un gateway e un telecomando, può essere acquistato al prezzo di 84,99 euro, in tutti i negozi di Ikea o anche online attraverso il suo eShop.

Ikea, dunque, sempre più protagonista anche nelle soluzione per le smart home che punta a voler far conoscere a sempre più persone grazie, soprattutto, ai prezzi molto concorrenziali.