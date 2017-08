iPhone 8 e iPhone 7s Plus, video dei prototipi

Luca Colantuoni,

Il design è sicuramente la principale novità dell’iPhone 8, primo modello con display OLED full screen. Finora però sono stati pubblicati online disegni, render o immagini sfocate dello smartphone. Grazie allo YouTuber Danny Winget è possibile vedere in maniera chiara tre iPhone 8, uno dei quali nella nuova colorazione Copper Gold. In un altro video viene invece mostrato un iPhone 7s Plus.

Al momento non ci sono certezze sul numero di colori disponibili, ma sembra che Apple abbia deciso di introdurre una novità rispetto agli attuali iPhone 7. Secondo Winget, oltre ai classici modelli di colore nero e silver, gli utenti potranno acquistare anche la versione Copper Gold (o Bronze) visibile nel video. La colorazione è in realtà applicata solo alla parte posteriore in vetro. I quattro lati sono in acciaio inossidabile, mentre intorno allo schermo OLED è presente un bordo di colore bianco, piuttosto sgradevole alla vista. Lo YouTuber sottolinea però che si tratta di un mockup, quindi non è garantita la disponibilità per il modello finale.

Dal punto di vista estetico il migliore del gruppo è sicuramente l’iPhone 8 di colore nero, seguito dal modello color argento. Nel video si notano chiaramente anche i sensori per il riconoscimento facciale, l’assenza del pulsante Home e la doppia fotocamera posteriore, disposta in verticale. Nonostante lo schermo di maggiori dimensioni (la diagonale prevista è 5,8 pollici), il top di gamma è più piccolo dell’iPhone 7 Plus.

Nel secondo video è visibile invece il prototipo di un iPhone 7s Plus. La differenza principale rispetto al modello attuale è la cover posteriore in vetro. Apple ha optato per questo materiale perché la batteria del nuovo smartphone supporterà la ricarica wireless. I lati sono in acciaio inossidabile, come per l’iPhone 8, e le linee delle antenne sono scomparse. Non si prevedono grandi cambiamenti sul fronte hardware. L’unica novità potrebbe essere il processore A11 Fusion.