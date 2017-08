Motorola Moto X4, foto e specifiche finali

Luca Colantuoni,

L’imminente annuncio del Moto X4 è confermato dalle numerose indiscrezioni che circolano online nelle ultime ore. Grazie alle informazioni ricevute in esclusiva da Android Authority è possibile vedere il design definito dello smartphone e conoscere le specifiche complete, alcune delle quali differenti da quelle note finora. La presentazione ufficiale è dunque questione di pochi giorni. La data più probabile è il 24 agosto.

Il Moto X4 verrà offerto in due colori: Super Black e Sterling Blue. Lo smartphone, resistente alla polvere e all’acqua (certificazione IP68), avrà un frame in alluminio e la parte posteriore in vetro. La dotazione hardware prevede uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e un processore octa core Snapdragon 630. In Europa, Stati Uniti e America Latina sarà in vendita la versione con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, mentre il modello con 4 GB di RAM e 64 GB di storage potrà essere acquistato solo in Asia.

La dual camera posteriore è composta da una fotocamera principale da 12 megapixel con apertura f/2.0, autofocus Dual Pixel, mentre quella secondaria ha una risoluzione da 8 megapixel e un obiettivo grandangolare (120 gradi) con apertura f/2.2. Analogamente alla doppia fotocamera del Moto Z2 Force sarà possibile simulare la profondità di campo e applicare l’effetto bokeh. Per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 16 megapixel con apertura f/2.0, in grado di registrare video 4K a 30 fps.

La batteria ha una capacità di 3.000 mAh con supporto per la ricarica rapida. Dimensioni e peso sono 148,35×73,4x,7,99 millimetri e 163 grammi. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat in versione stock. Motorola installerà anche le app Moto Actions, Moto Display e Moto Voice, come sugli altri smartphone. Il prezzo europeo dovrebbe essere 350 euro.