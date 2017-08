Nikon D850: le slide della presentazione cinese

Cristiano Ghidotti,

I tempi sono quasi maturi per l’annuncio ufficiale della Nikon D850, tanto che il produttore sta preparando le slide dedicate alla presentazione della reflex. Quelle destinate al mercato cinese sono finite in Rete, come al solito sulle pagine del sempre ben informato sito Nikon Rumors.

In questo articolo ne riportiamo alcune, mentre per vederle tutte è possibile far riferimento alla fonte originale. Si tratta di immagini che vanno di fatto a confermare le molte indiscrezioni già circolare sul Web e a ribadire le prime informazioni ufficiali. Dai loghi riportati nella prima emerge chiara la possibilità di registrare video 4K (o Ultra HD) e di realizzare filmati timelapse 8K. Si tratterà dunque di una fotocamera progettata e pensata anche (non solo) per strizzare l’occhio alla community di filmmaker, una tendenza ormai comune per i produttori che operano nell’ambito imaging.

Un’altra slide mette ben in evidenza il display LCD inclinabile posizionato sul retro, comodo per effettuare scatti e registrazioni da qualsiasi angolazione.

Infine, l’ultima riportata qui sotto reca nella parte destra due immagini con la D850 dotata di battery grip. Il design è lo stesso visto nelle press photo comparse online a fine luglio. La presentazione ufficiale della reflex dovrebbe avvenire nel mese di settembre, con il debutto sul mercato ipotizzato invece per il bimestre ottobre-novembre.