Samsung Internet 6.2 disponibile per tutti

Luca Colantuoni,

Il browser per Android più popolare è senza dubbio Chrome, seguito da Firefox e Opera. Gli utenti che vogliono provare un’alternativa possono ora installare la beta di Samsung Internet 6.2, disponibile sul Google Play Store per tutti gli smartphone con Android Lollipop e versioni successive. Il produttore coreano ha elencato alcune funzionalità esclusive e promesso l’arrivo di ulteriori novità con i prossimi aggiornamenti.

In seguito alle numerose richieste ricevute, Samsung aveva rilasciato la versione 5.4 beta per i Google Nexus e Pixel. Per la prima volta, quindi, il browser era arrivato su smartphone non-Galaxy. La compatibilità è stata ora estesa a tutti i dispositivi con almeno Android 5.0 Lollipop. Samsung Internet è basato su Chromium, quindi condivide il codice base con il più famoso Chrome e con Opera. Installando l’estensione per desktop è possibile sincronizzare i segnalibri, la pagine salvate e le schede aperte con il browser di Google, sfruttando il Samsung Cloud.

Una delle funzionalità più utile è il supporto per Content Blockers di terze parti. Gli add-on scaricati da un app store verranno elencati nel menu delle impostazioni, dove l’utente potrà attivarli facilmente (fino a 5 contemporaneamente). Tra quelli consigliati ci sono AdBlock, Disconnect Free e Crystal Adblock. Altre due funzionalità assenti in altri browser sono la modalità ad alto contrasto che rende più leggibili le pagine web e l’opzione denominata Features behind flags.