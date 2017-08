Twitch rilascia l’applicazione desktop

Luca Colantuoni,

A distanza di cinque mesi dalla versione beta, Twitch ha finalmente rilasciato la versione finale dell’applicazione desktop. Gli utenti possono ovviamente utilizzare tutte le funzionalità disponibili sull’equivalente web app, ma noteranno alcuni miglioramenti in termini di prestazioni e novità esclusive non presenti nella corrispondente versione accessibile mediante il browser. Twitch Desktop App può essere scaricata dal sito ufficiale all’indirizzo app.twitch.tv.

L’applicazione desktop consente la visualizzazione di clip, VOD e live stream, oltre alle chat. Per mostrare il proprio gradimento è possibile sottoscrivere l’abbonamento ai canali degli streamer preferiti oppure inviare i Bits tramite Cheering. A differenza della web app, Twitch per desktop offre una maggiore velocità e permette di sfruttare funzionalità uniche. Una di esse è Dark Mode, con la quale l’interfaccia originale viene sostituita da una variante con sfondo scuro e testo chiaro, più riposante per gli occhi soprattutto durante le sessioni notturne.

Quando termina uno streaming, gli utenti non possono più interagire tra loro. Ecco perché l’azienda ha aggiunto la funzionalità Server che consente alla community di chattare anche quando lo streaming è offline. Friend Sync, invece, permette la sincronizzazione degli amici. Chi non si accontenta dei messaggi privati può effettuare chiamate vocali e video con un solo amico o con un intero gruppo (massimo cinque in HD). È sufficiente inviare un link per avviare una chiamata. Twitch Desktop supporta anche CurseForge, la famosa community con migliaia di mod e add-on per i giochi.