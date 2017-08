Fuoritutto Unieuro, migliaia di sconti sino al 50%

Filippo Vendrame,

Continua la campagna “fuoritutto” di Unieuro. All’interno del nuovo volantino con validità dal 17 al 31 agosto, la catena di elettronica continua a scontare migliaia di prodotti con tagli di prezzo sino al 50%. Tra gli smartphone, per esempio, si menzionano l’LG G6 a 599,99 euro, il Huawei P10 Lite a 289,90 euro, l’Honor 9 a 449 euro e il Huawei P9 a 319 euro. Gli sconti, si ricorda, sono validi sia nei negozi della catena che nell’eShop ufficiale di Unieuro. Tutte le offerte, inoltre, si intendono sino ad esaurimento scorte.

Non mancano, anche, tante proposte per tutti coloro che devono cambiare computer e vogliono un nuovo prodotto basato su Windows 10. Per esempio, il Lenovo Ideapad è proposto a 429,99 euro con processore AMD 9 e 8GB di memoria RAM. Buona anche l’offerta sull’Apple iMac base da 21,5 pollici con 8GB di RAM e 1TB di disco fisso a 1179 euro. Per gli appassionati del gaming, Unieuro non fa mancare alcune proposte a loro dedicate. Per esempio, la console Nintendo Switch con custodia e due giochi è proposta al prezzo di 389,99 euro. Invece, la PS4 500GB con il gioco Minecraft è venduta da Unieuro al costo di 259,99 euro.

Tra i tablet pc, invece, si menziona l’iPad 2017 a 369 euro nella versione 32GB WiFi. Tante, anche, le proposte per chi deve cambiare televisore e vuole puntare su di un nuovo modello in grado di trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica.

Infine, spazio a tanti gadget ed accessori come gli Hoverboard che vanno molto di moda tra i giovanissimi e che potranno essere acquistati a prezzi scontati per divertirsi in questo ultimo scampolo di ferie estive.