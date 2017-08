Gear Sport è il nuovo indossabile di Samsung?

Luca Colantuoni,

All’inizio del mese erano emersi i primi indizi sul nuovo dispositivo indossabile che Samsung dovrebbe annunciare all’IFA 2017 di Berlino. Il disegno di uno smartwatch è stato scoperto nella documentazione consegnata alla FCC per la richiesta di certificazione, ma le informazioni tecniche sono piuttosto scarse. Viene tuttavia indicato il nome: Samsung Gear Sport. Sul sito del produttore è apparso inoltre un riferimento al Gear Fit 2 Pro.

Secondo quanto specificato da Samsung, il Gear Sport dovrebbe essere un ibrido tra smartwatch e fitness tracker con dimensioni inferiori all’attuale Gear S2 e resistente all’acqua. Nella documentazione inviata alla FCC è presente solo il disegno della parte posteriore, sulla quale sono incisi il nome e il model number (SM-R600). Il produttore coreano ha chiesto di non divulgare tutte le informazioni, tra cui le specifiche complete. L’unica eccezione è rappresentata dalla connettività. L’indossabile integrerà moduli WiFi e Bluetooth. Per quanto riguarda il sistema operativo non ci sono dubbi: Tizen.

Su una pagina del supporto tecnico della versione australiana del sito Samsung è apparso il nome di un altro indossabile: Gear Fit 2 Pro (model number SM-R365). Il nome suggerisce un gadget simile all’attuale Gear Fit 2 con una dotazione hardware aggiornata. È probabile la presenza di nuovi sensori che migliorano la precisione delle misurazioni. Anche questo dispositivo potrebbe essere annunciato durante la manifestazione tedesca.