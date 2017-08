HTC U11, supporto Bluetooth 5.0 con Android O

Luca Colantuoni,

Il produttore taiwanese ha comunicato che il supporto per Bluetooth 5.0 verrà aggiunto con Android O, l’ultima versione del sistema operativo che Google dovrebbe annunciare il prossimo 21 agosto. Contrariamente a quanto ipotizzato, l’aggiornamento più recente ha solo introdotto l’opzione per la registrazione dei video con risoluzione 1080p/60 fps.

HTC ha pubblicato un post sul blog ufficiale per sottolineare che il nuovo U11 integra già i componenti necessari per il Bluetooth 5.0 (processore Snapdragon 835 e il chip WCN3990) e non occorre nessun aggiornamento del firmware. Il produttore ha inoltre ricevuto la certificazione dal Bluetooth SIG, ma per sfruttare i miglioramenti offerti dal nuovo standard è necessario Android O, in quanto Android Nougat non supporta nessuna delle funzionalità di Bluetooth 5.0. Quindi anche gli utenti che hanno acquistato i Samsung Galaxy S8/S8+ (gli altri due smartphone compatibili sul mercato) devono attendere la distribuzione di Android O.

Per ottenere la certificazione non è obbligatorio supportare tutte le funzionalità del Bluetooth 5.0. Dopo aver ricevuto l’upgrade ad Android O, HTC U11 potrà sfruttare completamente la maggiore velocità di trasmissione (fino a 2 Mbps in modalità Low Energy), ma non offrirà l’incremento della distanza di trasmissione (fino a 4 volte rispetto al Bluetooth 4.2). La maggiore capacità di trasmissione verrà invece supportata parzialmente. È ovviamente garantita la retrocompatibilità con le precedenti versioni dello standard.

Ai possessori dello smartphone non resta che attendere la distribuzione di Android O da parte di HTC. La versione stock dovrebbe essere annunciata da Google entro fine mese, ma occorrerà aggiungere le personalizzazioni ed effettuare test approfonditi prima del rollout.