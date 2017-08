LG V30, nuova interfaccia con Floating Bar

Luca Colantuoni,

Il nuovo LG V30 avrà uno schermo OLED Full Vision da 6 pollici. L’incremento dell’area di visualizzazione ha reso superfluo il display secondario usato nei precedenti V10 e V20. Come ipotizzato all’inizio del mese, al suo posto verrà implementata una Floating Bar. Il produttore coreano ha elencato altre novità della UX 6.0+.

La nuova versione dell’interfaccia, che debutterà con il V30, verrà rilasciata anche per il G6 e altri modelli (attuali e futuri) con display Full Vision, come il Q6. LG spiega che la UX 6.0+ è stata sviluppata per sfruttare al massimo il rapporto di aspetto 18:9 dello schermo e, nel caso del V30, offrirà diverse opzioni di personalizzazione per trarre vantaggio dalle sue peculiarità, tra cui la doppia fotocamera posteriore e le funzionalità multimediali. Una di esse è Graphy, accessibile tramite la modalità manuale.

L’utente potrà scaricare foto professionali dal sito Graphy e modificare diversi parametri (sensibilità ISO, bilanciamento del bianco, velocità dell’otturatore e apertura del diaframma) delle foto scattate con lo smartphone. Saranno inoltre disponibili varie modalità di scatto (auto, grid shot, snap shot e match shot), la funzionalità che permette la creazione delle GIF e dei video, modificabili con il Quick Video Editor. La novità più interessante è la Floating Bar (accessibile con uno swipe dal lato destro) con i link diretti alle funzioni più utilizzate.

Oltre a data, ora e notifiche, la modalità Always-On Display può mostrare anche i Quick Tools, il Music Player e una foto. Per sbloccare lo smartphone è possibile utilizzare il riconoscimento facciale o vocale, quindi non occorre premere un pulsante o toccare lo schermo.