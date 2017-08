MediaWorld regala 1000 Samsung Galaxy S8

Filippo Vendrame,

MediaWorld permette di vincere 1000 Samsung Galaxy S8. La catena di elettronica, per questa seconda parte del mese di agosto, ha pensato ad un concorso davvero innovativo dedicato, però, solamente a tutti i suoi clienti in possesso della “Carta fedeltà MediaWorld” che, però, può essere sottoscritta, gratuitamente, in qualsiasi momento. Il nuovo concorso funziona in questo modo: a partire a oggi, 14 agosto, MediaWorld inizierà la distribuzione su scala nazionale di un volantino cartaceo che avrà validità dal 18 al 27 agosto.

All’interno di 1000 di questi volantini, i clienti troveranno una “pagina speciale” che permetterà di aggiudicarsi lo smartphone di Samsung. Nello specifico, questa pagina, non riconoscibile all’esterno del volantino, conterrà un codice univoco che darà diritto a riscattare il Samsung Galaxy S8. All’interno dei volantini non vincenti, invece, i clienti troveranno un messaggio di non vincita e un codice che permetterà, sempre ai soli possessori della Carta fedeltà MediaWorld, di partecipare ad una estrazione finale e all’eventuale estrazione di recupero.

Chi troverà la pagina vincente, contestualmente troverà anche tutte le indicazioni per poter ricattare il premio. Colui che scoprirà di aver vinto, verrà invitato a reclamare la vincita attraverso l’invio di una mail con oggetto “CONCORSO CERCA L’ORO E VINCI”, inserendo i dati richiesti. La mail dovrà essere inviata all’indirizzo indicato nel volantino, tassativamente a partire dal 14 agosto ed entro e non oltre le ore 23.59.59 del 10 Settembre 2017, pena il decadimento del diritto al premio.

I vincitori sono tenuti a conservare l’originale del volantino vincente almeno fino al 20 ottobre 2017, poiché la società Promotrice si riserva il diritto di chiederne la spedizione ai fini della Convalida della vincita.

Trattasi, dunque, di un’iniziativa molto ghiotta che permette di vincere uno dei migliori smartphone Android oggi sul mercato. Maggiori informazioni, direttamente sul sito di MediaWorld.

Ovviamente, nel nuovo volantino, MediaWorld ha selezionato anche diversi prodotto High Tech di grandi marche tra smartphone, tablet, computer e TV, tutti da scoprire.