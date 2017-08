Facebook, novità per Camera e News Feed

Luca Colantuoni,

L’azienda di Menlo Park ha annunciato una serie di novità per la sua app principale. Facebook per Android e iOS offrono nuove funzionalità per la fotocamera, simili a quelle presente in Instagram (e copiate da Snapchat). Gli utenti noteranno inoltre diverse modifiche estetiche per il News Feed che migliorano l’esperienza d’uso e la leggibilità del testo. Infine, il Marketplace è ora disponibile in altri 17 paesi, tra cui l’Italia.

Facebook Camera

L’ultima versione di Facebook per Android e iOS permette a tutti gli utenti di utilizzare le funzionalità che sono state testate nei mesi scorsi. Una di esse consente di avviare un live streaming direttamente da Facebook Camera e quindi di applicare le maschere facciali in tempo reale. È possibile inoltre condividere aggiornamenti di stato testuali con sfondi colorati (sempre più diffusi sulla versione web del social network) e creare una GIF animata di due secondi che può essere pubblicata sul News Feed, nelle Storie e inviata ad un amico con Direct.

Facebook News Feed

Per consentire agli utenti di seguire una conversazione in modo più semplice sono state aggiunte le “chat bubbles” per i commenti ai post e le risposte sono facilmente identificabili grazie all’indentazione. La foto dei profili sono ora di forma circolare, i pulsanti Mi piace, Commenta e Condividi sono di maggiore dimensione, le anteprime dei link sono più grandi e il contrasto dei colori è stato amplificato per migliorare la leggibilità.

È inoltre più semplice capire quale post si sta commentando, vedere dove porta un link prima del clic e tornare al News Feed dopo la lettura, grazie ad un pulsante Indietro più visibile.

Facebook Marketplace

Facebook ha comunicato che il Marketplace è disponibile in 17 paesi europei, tra cui l’Italia. Si tratta di una versione social del mercatino dell’usato, dove gli utenti possono vendere i loro oggetti alle persone nelle vicinanze. È sufficiente inserire una foto, alcune informazioni (nome dell’oggetto, descrizione e prezzo), luogo in cui si trova e categoria. I potenziali acquirenti possono contattare il venditore tramite messaggi privati. La transazione può essere conclusa nel mondo reale, non tramite Facebook.