Samsung Galaxy Note 8, dettagli sulla dual camera

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Note 8 verrà annunciato il prossimo 23 agosto durante l’evento Unpacked organizzato a New York. Nelle ultime ore sono arrivate dalla Corea nuove informazioni sulla doppia fotocamera posteriore, mentre l’elenco delle specifiche è apparso nel database di GFXBench. La presentazione del phablet, successore dello sfortunato Galaxy Note 7, è stata confermata da un breve video teaser pubblicato da Samsung.

Il Galaxy Note 8 non sarà l’unico smartphone con un modulo dual camera (gli altri due saranno il Galaxy C10 e la variante cinese del Galaxy J7), ma il phablet integrerà componenti di migliore qualità e offrirà funzionalità più avanzate. In base alle indiscrezioni più recenti, Samsung ha scelto una fotocamera principale da 12 megapixel con un obiettivo tradizionale e una fotocamera secondaria da 13 megapixel con teleobiettivo. Entrambe avranno la stabilizzazione ottica delle immagini e uno zoom 2x. Grazie alle varie ottimizzazioni software, l’utente potrà utilizzare la modalità Ritratto per mettere a fuoco il soggetto in primo piano, sfocando lo sfondo.

La tecnologia dual lens permetterà inoltre di sfruttare lo zoom ottico per ottenere foto di maggiore qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Secondo la fonte coreana, i costi produttivi aumenteranno di circa 1,5 volte rispetto alla configurazione single camera. Il prezzo finale sarà piuttosto elevato (oltre 1.000 euro), soprattutto a causa dello schermo Infinity Display con rapporto di aspetto 18.5:9.

Nel database di GFXBench sono apparse le principali specifiche del phablet: display da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel), processore octa core Exynos 8895, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. In alcuni paesi verrà utilizzato il processore Snapdragon 835 e sarà disponibile la variante dual SIM. Per avere una conferma è necessario attendere l’annuncio di Samsung che avverrà tra una settimana.