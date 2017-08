Samsung Gear Fit 2 Pro, annuncio il 23 agosto?

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Note 8 sarà il protagonista assoluto dell’evento Unpacked organizzato a New York da Samsung. Il produttore coreano dovrebbe annunciare anche una nuova versione del visore Galaxy Gear VR e il Gear Fit 2 Pro, un fitness tracker che offre diversi miglioramenti rispetto all’attuale Gear Fit 2. Per il Gear Sport bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Come si può intuire dal nome, il Gear Fit 2 Pro è una versione aggiornata del fitness tracker annunciato circa un anno fa. Il design è piuttosto simile (schermo Super AMOLED curvo di forma rettangolare), ma sono stati apportati alcuni miglioramenti. Innanzitutto, il dispositivo indossabile può essere utilizzato anche al mare e in piscina, in quanto resiste all’immersione in acqua fino a 50 metri (circa 5 atmosfere). Questa caratteristica può essere sfruttata dai nuotatori con l’app Speedo On. Non manca ovviamente il GPS che permette di tracciare il percorso senza collegare lo smartphone.

La seconda novità è rappresentata dal supporto per Spotify. Il fitness tracker consente l’ascolto di brani musicali anche offline, una funzionalità solitamente disponibile sugli smartwatch. Samsung ha inoltre sostituito la chiusura a incastro con un cinturino tradizionale. Il sistema operativo sarà certamente Tizen. Le immagini pubblicate dal noto leaker Evan Blass mostrano varie interfacce con l’indicazione di data, ora, numero di passi, calorie bruciate e battiti cardiaci.

Non è noto se il Gear Fit 2 Pro prenderà il posto del Gear Fit 2 o se quest’ultimo rimarrà in vendita. Il nuovo fitness tracker sarà compatibile con Android e iOS, e nel prezzo verrà incluso un anno di abbonamento si servizi di Under Armour.