VivoBook W202, primo laptop ASUS con Windows 10 S

Luca Colantuoni,

A distanza di tre mesi dall’annuncio di Windows 10 S, ASUS ha svelato il primo notebook basato sul sistema operativo sviluppato da Microsoft per il settore Education. Il VivoBook W202 è ovviamente un modello rugged, quindi particolarmente adatto alle aule scolastiche. Entro il prossimo mese sarà disponibile anche una versione leggermente più costosa con Windows 10 Home.

Il VivoBook W202 possiede un telaio in plastica con angoli e lati in gomma per resistere a cadute e urti nelle aule scolastiche. La tastiera è repellente ai liquidi (fino a 66 cc), mentre il design modulare e la possibilità di aprire lo schermo a 180 gradi semplificano l’eventuale aggiornamento dei componenti interni e consentono un facile utilizzo da parte degli studenti. Al display da 11,6 pollici con risoluzione di 1366×768 pixel è stato applicato un rivestimento antiriflesso che agevola la visione in presenza di luce diretta.

La dotazione hardware comprende processori Intel Celeron N3350 e Pentium N4200, 2 GB di RAM LPDDR3 a 1.600 MHz (espandibile fino a 8 GB), 32/64/128 GB di memoria flash eMMC, card reader SD/SDHC/SDXC e webcam VGA. Sono inoltre presenti due porte USB 3.0 Type-A, l’uscita HDMI e altoparlanti stereo da 2 Watt. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. La batteria da 38 Wh offre un’autonomia fino a 11 ore.

L’unico “difetto” è Windows 10 S, una versione light di Windows 10 Pro che permette di utilizzare solo le app pubblicate sul Windows Store. È comunque possibile effettuare l’upgrade, pagando meno di 50 dollari. Il VivoBook W202 è in vendita negli Stati Uniti a 279 dollari. Non è noto se e quando verrà distribuito anche in Italia.