ASUS ZenFone 4, sei nuovi smartphone Android

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato la nuova famiglia di smartphone ZenFone 4 composta da sei modelli, tutti dotati di doppia fotocamera. Lo slogan dell’evento “We Love Photo” indica chiaramente la caratteristica principale dei dispositivi che, tra l’altro, riceveranno l’aggiornamento ad Android 8.0 O, l’ultima versione del sistema operativo Google. Il top di gamma è lo ZenFone 4 Pro, seguito dallo ZenFone 4. ZenFone 4 Selfie Pro e ZenFone 4 Selfie sono modelli di fascia media, mentre ZenFone 4 Max Pro e ZenFone 4 Max sono smartphone di fascia medio-bassa.

ASUS ZenFone 4 e ZenFone 4 Pro

ZenFone 4 e ZenFone 4 Pro sono i migliori del gruppo anche dal punto di vista estetico. Gli smartphone hanno un telaio unibody in alluminio e un vetro 2.5D Gorilla Glass su entrambi i lati. Lo ZenFone 4 Pro possiede uno schermo AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD e integra un processore Snapdragon 835, affiancato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Il modulo dual camera posteriore è composto da una fotocamera principale da 12 megapixel con apertura f/1.7 e una fotocamera secondaria da 16 megapixel con apertura f/2.8 e zoom ottico 2x. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/1.9.

Lo ZenFone 4 possiede un display LCD IPS da 5,5 pollici con risoluzione full HD, processori Snapdragon 630/660, 4/6 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD. La fotocamera posteriore principale ha una risoluzione di 12 megapixel con apertura f/1.8, mentre quella secondaria è grandangolare (120 gradi). La fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/2.0. La capacità della batteria è differente: 3.300 mAh per ZenFone 4 e 3.600 mAh per ZenFone 4 Pro. I prezzi base sono 599,00 dollari (ZenFone 4 Pro) e 399,00 dollari (ZenFone 4).

ASUS ZenFone 4 Selfie e ZenFone 4 Selfie Pro

Come si può dedurre dal nome, questi due modelli sono indirizzati ai patiti dei selfie, quindi ASUS ha integrato una doppia fotocamera frontale. Per lo ZenFone 4 Selfie sono stati scelti sensori da 20 e 8 megapixel, mentre lo ZenFone 4 Selfie Pro ha sensori da 24 e 5 megapixel. La fotocamera frontale ha invece la stessa risoluzione: 16 megapixel. La dotazione hardware dello ZenFone 4 Selfie comprende uno schermo LCD IPS da 5,5 pollici (1280×720 pixel), processore Snapdragon 430, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, mentre il modello Pro possiede uno schermo AMOLED da 5,5 pollici (1920×1080 pixel) e processore Snapdragon 625. I prezzi base sono 379,00 dollari (ZenFone 4 Selfie Pro) e 279,00 dollari (ZenFone 4 Selfie).

ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Max Pro

Lo ZenFone 4 Max Pro possiede uno schermo full HD da 5,5 pollici, processori Snapdragon 425/430, 2/3 GB di RAM, 32 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 16 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel e batteria da 5.000 mAh. Lo ZenFone 4 Max ha invece una doppia fotocamera posteriore da 13 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel e viene offerto anche con 4 GB di RAM. I prezzi non sono stati comunicati. Tutti gli ZenFone 4 saranno disponibili inizialmente in Asia e arriveranno in altri paesi nei prossimi mesi.