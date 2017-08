LG V30, prime immagini ufficiali

Il produttore coreano ha svelato alcune caratteristiche del prossimo top di gamma. Ciò non ha ovviamente fermato la diffusione di nuove informazioni sul V30 da parte Evan Blass. Questa volta il noto leaker ha pubblicato su Twitter le prime immagini ufficiali dello smartphone che LG annuncerà durante l’evento organizzato all’IFA 2017 di Berlino per il 31 agosto. Un’altra fonte ha fornito ulteriori dettagli sullo schermo Full Vision di tipo OLED.

Il nuovo LG V30 è già apparso in alcuni video promozionali, ma ora è possibile vedere il suo aspetto in maniera più dettagliata. Il display Full Vision da 6 pollici (2880×1440 pixel) copre quasi interamente la parte frontale e possiede una curvatura più accentuata negli angoli rispetto al G6. Si nota una certa somiglianza con il Samsung Galaxy S8, ma sembra che le cornici del phablet LG hanno uno spessore leggermente inferiore. Secondo una fonte coreana, il V30 potrebbe avere un display TouchSense, quindi sensibile alla pressione.

