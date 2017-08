Microsoft rilascia Skype Preview per desktop

Luca Colantuoni,

Dall’inizio di giugno è disponibile la nuova versione mobile di Skype con un’interfaccia rinnovata e alcune funzionalità social. Nonostante i giudizi non proprio positivi, che hanno costretto Microsoft ad apportare qualche correzione, il nuovo design arriverà anche su desktop. Gli utenti Windows e Mac possono ora scaricare la Preview dal sito Skype Insider.

L’azienda di Redmond sottolinea che il client desktop non è ancora completo, quindi sono necessari i feedback degli utenti per effettuare le correzioni ed eliminare eventuali bug. Skype Preview è disponibile per Mac e Windows fino alla versione 1511 (November Update) di Windows 10. La nuova interfaccia è simile a quella su Android e iOS, ma è stata specificamente progettata per sfruttare display di maggiori dimensioni. I miglioramenti principali riguardano chat e chiamate di gruppo, la condivisione di foto e schermo, e le funzionalità dedicate alla produttività.

La nuova versione di Skype permette di visualizzare subito una specifica conversazione, sfruttando il pannello delle notifiche in alto a sinistra. Qui verranno elencate tutte le menzioni @ e le reazioni ai messaggi. Molto utile anche la galleria dei contenuti multimediali, in cui l’utente potrà individuare velocemente i file condivisi, senza scorrere l’intera conversazione. Microsoft ha inoltre modificato la schermata delle chiamate di gruppo, aggiungendo la possibilità di usare le emoji.

Gli utenti che usano Skype per Windows 10 (app desktop) avranno accesso alle nuove funzionalità nelle prossime ore. Gli altri dovranno attendere il rollout che procederà gradualmente nelle prossime settimane. È possibile installare Skype Preview accanto alla versione classica, ma così verranno inviate notifiche doppie per messaggi e chiamate.