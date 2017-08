iOS 11, le novità per iPad e iPad Pro

Luca Colantuoni,

La nuova versione del sistema operativo verrà rilasciata in autunno, ma gli utenti possono già installare e testare la beta pubblica disponibile da fine giugno. Apple ha pubblicato sei video su YouTube per mostrare le principali novità di iOS 11 riservate agli iPad e iPad Pro, tra cui il nuovo dock, il drag&drop e il file manager.

Nel primo video è possibile vedere le funzionalità del nuovo dock, simile a quello di macOS, posizionato nella parte inferiore dello schermo. L’utente può aggiungere le app, trascinando le icone dalla Home. Con un tap prolungato sull’icona dell’app è possibile vedere gli ultimi file aperti, mentre il drag&drop consente di prelevare un oggetto (ad esempio, un’immagine) da un’app e copiarla in un’altra app, trascinandolo sull’icona di quest’ultima. Il secondo video mostra invece l’app Files, con la quale l’utente può accedere ai file sul tablet e a quelli conservati sui servizi cloud (iCloud Drive, Dropbox e Box).

Il terzo video è relativo al multitasking. iOS 11 permette di aprire una seconda app dal dock che verrà visualizzata in modalità Slide Over. L’utente può posizionare l’app sia a destra che a sinistra. Il quarto video mostra come effettuare la scansione, la firma e l’invio di un documento, sfruttando l’app Notes e la Apple Pencil dell’iPad Pro. Apple Pencil è la protagonista anche del quinto video, in cui Apple utilizza la funzionalità Instant Markup per scrivere e disegnare sullo schermo. Nell’ultimo video vengono infine mostrate alcune gesture supportate dal sistema operativo.

In iOS 11 ci sono ovviamente funzionalità specifiche anche per iPhone. Una di esse è denominata Emergency SOS. Per attivarla è necessario premere cinque volte di seguito il pulsante di accensione/spegnimento. Verrà quindi mostrata una schermata con il pulsante per effettuare una chiamata di emergenza e il pulsante Cancella. Premendo quest’ultimo si può disattivare il Touch ID e per riattivarlo viene richiesto l’inserimento di un passcode.